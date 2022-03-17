Выходят живые взрослые и дети: в Мариуполе из обстрелянного оккупантами драмтеатра освобождают людей

Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизнь скрывавшихся там людей.
В Мариуполе вчера оккупанты ракетами обстреляли драмтеатр, где от обстрелов скрывались сотни взрослых и детей. Сегодня начали разбирать завалы и освобождать уцелевших людей.
Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.
"Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизнь скрывавшихся там людей. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Сейчас еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра", — сообщила Денисова.
Она отметила, что авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон подмечено надписями «дети», является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.
Напомним, что в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором скрывались люди