Выходят живые взрослые и дети: в Мариуполе из обстрелянного оккупантами драмтеатра освобождают людей

Выходят живые взрослые и дети: в Мариуполе из обстрелянного оккупантами драмтеатра освобождают людей

Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизнь скрывавшихся там людей.

В Мариуполе вчера оккупанты ракетами обстреляли драмтеатр, где от обстрелов скрывались сотни взрослых и детей. Сегодня начали разбирать завалы и освобождать уцелевших людей.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизнь скрывавшихся там людей. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Сейчас еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра", — сообщила Денисова.

Она отметила, что авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон подмечено надписями «дети», является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором скрывались люди