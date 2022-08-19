Выхватил сумку, поскользнулся и упал: в Тернопольской области грабитель-неудачник проведет в тюрьме 7 лет

Он был уже неоднократно судим за кражи и грабежи.

В Теребовле Тернопольской области мужчина украл у женщины сумку посреди улицы и пытался сбежать, но пробежав 10 метров поскользнулся, упал и был задержан самой потерпевшей. Ей помогли неравнодушные свидетели.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

На судебном заседании обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. За покушение на грабеж в условиях военного положения мужчина будет сидеть за решеткой семь лет. Известно, что он был уже неоднократно судим за кражи и грабежи.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который должен был установить "жучки" в Верховной Раде.

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