Выиграет ли украинская группа TVORCHI Евровидение-2023: пророчество мольфара Макса Гордеева

По словам мольфара Макса Гордеева, украинская группа TVORCHI, представляющая в этом году Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023", спокойно может войти в пятерку лучших. Шансы на это достаточно велики и не только потому, что в Украине идет война. Мольфар уверен, что и представители, и песня в этом году очень достойны.

"В прошлый раз нас пожалели, давайте будем честными. В прошлом году победила не группа, а Украина, которая показала себя всему миру со своей силой и мощью". Также Макс добавил, что группа Kalush Orchestra была достаточно ярким представителем культуры Украины.

" В этом году выпадают карты "Солнца" и справедливости. Это говорит о том, что они по справедливости получат свое место. Что важно, их будут очень хорошо воспринимать как совсем другой формат от Украины. Фанаты Евровидения не ожидали от Украины такого уровня и что мы можем показать себя с совсем другой стороны".

Мольфар Макс Гордеев / Фото: Instagram

" Энергетически наше выступление будет отлично восприниматься европейцами. И это не только потому, что у нас война, а благодаря таланту ребят и качеству самого продукта от нашей страны в 2023 году. Возвращаясь к результату, я верю, что наши ребята войдут в пятерку лучших! Украина вперед!", — комментирует Гордеев.

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