Ему перерезали горло и бросили в яму с мусором: невероятная история спасения бойца ВСУ

Нацгвардеец Владислав Нагорный / © Суспільне

Нацгвардеец Владислав Нагорный чудом выжил после того, как российские оккупанты перерезали ему горло и бросили умирать в яму с мусором в Донецкой области. Пять дней боец полз к украинским позициям, избегая вражеских обстрелов и дронов, после чего его эвакуировали в Днепр, где он сейчас проходит лечение и реабилитацию.

О невероятном выживании бойца рассказали врачи благотворительного фонда «MOAS-Украина», которые участвовали в его транспортировке в интервью Радио Свобода.

Врач-анестезиолог Денис отметил, что травма была настолько серьезной, что выживание выглядело невозможным:

«Он был, будто жертва маньяка. Полностью повреждена трахея, часть мышц шеи и часть пищевода. Мы обезболили рану, потому что она была нечистая. Посмотрел бы и сказал, что такого не бывает. Оказывается — бывает!».

Владислав попал в плен российских военных на позиции под Донецком. Там оккупанты пытали и казнили семерых украинских бойцов. Свидетельства брата Владислава Евгения и жены Виктории подтверждают жестокость пыток: у пленных выкалывали глаза, отрезали носы, уши и половые органы. Владиславу также оторвали кусок уха, вырвали зуб плоскогубцами и перерезали горло, после чего бросили в яму вместе с телами других раненых.

Бойцу удалось освободиться благодаря разбитой бутылке, которой он перерезал веревку, связывающую руки. Пять суток он полз к украинским позициям, прячась в люках и уклоняясь от обстрелов дронов. Владислав вспоминает, что думал все оставить, но поддержка дочери и жены дала ему силы доползти.

«Иногда были мысли все бросить, потому что в руке была граната, но дочь и жена помогли дать сил доползти», — написал Владислав в блокноте.

Раненого доставили в стабилизационный пункт в Донецкой области, а оттуда врачи благотворительного фонда транспортировали его в Днепр. Директор больницы Сергей рассказал, что состояние Владислава было критическим:

«Если посмотреть на горло, можно понять — по полсантиметра до смерти. Если бы задело сонную артерию, жизнь бы закончилась за две минуты, и спасти его было бы невозможно».

Сейчас бойцу делают ежедневные перевязки, планируют ряд операций для восстановления речи и дыхания. Семья объяснила его четырехлетней дочери, что «папу покусали комарики», чтобы не пугать малышку. Владислав же, несмотря на пережитое, уже думает вернуться в Донецкую область, чтобы отомстить за погибших товарищей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре из больницы исчез военный, который сбежал из российского плена с перерезанным горлом. Об исчезновении Владислава Нагорного правоохранителям сообщила женавоенного. По ее словам, он просто ушел из больницы.