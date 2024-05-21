"Выкладывался по полной для защиты, а получил ненависть": военный о работе в ТЦК

Военного после ранения перевели на работу в ТЦК. Теперь он ежедневно сталкивается с агрессией гражданских, ради которых рисковал жизнью.

Работники ТЦК ежедневно выписывают повестки, проверяют документы, а иногда вызывают полицию.

"Суспільне" показало, как работают военные ТЦК в Днепре. В частности свою историю рассказал Иван. Мужчина получил ранения на фронте 4 месяца назад, а теперь работает в военкомате.

Иван воевал в Запорожском направлении. Из-за обломков российского артиллерийского снаряда получил ранение руки. После этого мужчину перевели работать в ТЦК. Защитник признает, что работа сложна морально, потому что военные часто сталкиваются с агрессией.

"Очень тяжело эмоционально. Потому что ты выкладывался по полной для защиты людей, которые сейчас очень негативно к тебе относятся. Выражается это в какой-то, я не знаю, ненависти, злобе", – отметил Иван.

По его словам, если военнообязанные отказываются показать свои документы, работникам ТЦК приходится вызывать правоохранителей.

"Где-то один случай из 10, то, что человек просто отказывается всем показывать свои документы. Как и полиции, так и представителям ТЦК", — рассказал военный.

Ранее правозащитник рассказал, могут ли представители ТЦК принудительно доставлять на сверку данных.

Читайте также: