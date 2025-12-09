Выключать то, что никогда не выключали: Кабмин изменяет правила работы энергосистемы

Энергетика Украины / © Associated Press

Правительство планирует пересмотреть подходы к действию графиков отключения электроэнергии, что может существенно изменить ситуацию в регионах.

Как сообщил РБК-Украина источник, ознакомленный с результатами правительственного совещания, Кабинет министров готовит решение о сокращении перечня критической инфраструктуры, которая в настоящее время не подлежит выключению.

По данным собеседника, рассматривается и еще один шаг — временные отключения даже критических объектов, имеющих альтернативные источники питания, в частности генераторы.

"Если у критического объекта есть генераторы, к нему будут также применяться отключения. Электроэнергию такие объекты будут обеспечивать себе сами", - отметил источник.

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему графики света не работают.