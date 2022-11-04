Выключение электроэнергии: эксперт объяснил графики аварийных и веерных отключений

Энергетики в Украине применяют несколько видов отключения электроэнергии из-за или недостаточного количества генерации, или для ремонтных работ. Поскольку ситуация в энергетике сверхсложная, нужно быть готовыми ко всем видам отключения света.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков.

Почему вообще выключают свет

"Мы с вами как потребители включаем приборы разные, на предприятиях включают станки, оборудование, не спрашивая – есть эта электроэнергия в сети или нет ее. Энергетики в тот же миг должны обеспечить тот необходимый объем электроэнергии. Это очень сложный технологический процесс. И если, например, потребность в электроэнергии, мы включаем очень много, энергетики не могут сгенерировать, то падает частота, и если этот разрыв будет очень большим, то это приведет к повреждению оборудования и к отключению всей энергосистемы. Поэтому, если есть недостаточное количество генерации или разрушенные подстанции, высоковольтные, распределительные сети, есть дефицит электроэнергии. Поэтому энергетики используют несколько видов отключения", – пояснил эксперт.

График аварийных отключений

"График аварийных отключений. Некоторые потребители заведены в этот график и диспетчер, если ему нужно, дает команду и эти потребители выключаются. Но этот график работает на краткосрочный срок. Это нужно один раз, два или три как аварийная ситуация", – сказал Плачков.

График веерных отключений

"А если есть дефицит, и мы прогнозируем, что этот дефицит будет надолго, то энергетики составляют так называемый график веерных отключений – когда это организованные отключения, когда потребители знают, когда их отключат и на какой срок", – пояснил экс-министр.

Однако он отметил, что на сегодняшний день повреждено около 50% энергетической инфраструктуры. Есть дефицит как генерирующего оборудования, так и необходимость производить ремонтные работы. Поэтому энергетики применяют как график веерных отключений, так и аварийных отключений для того, чтобы обеспечить ремонт. Ведь ремонтировать оборудование под напряжением нельзя.

График аварийно-частотной разгрузки

"Но если недостаточно ни графика аварийных отключений, ни графика веерных отключений, то энергосистема построена таким образом, что начинает работать график аварийно-частотной разгрузки. Это автоматика, не спрашивая ни диспетчера, ни потребителей, выключает очень большую группу потребителей для того, чтобы обеспечить этот баланс генерации и потребления, чтобы сохранить энергосистему рабочей", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что в сегодняшней сверхсложной ситуации с энергетикой украинцы должны быть готовы ко всем вариантам отключений электроэнергии.

"Поэтому наш главный приоритет на сегодняшний день – это экономить электроэнергию максимально, и не только электроэнергию. Но и экономить газ, бензин и дизельное топливо, потому что оно потребуется для дизель-генераторов. И что главное – это обеспечить стопроцентную оплату электроэнергии для того, чтобы энергетики смогли купить это оборудование", – подчеркнул Плачков.

Ситуация с электроэнергией

На сегодняшний день в Украине действуют два режима отключений электроэнергии: плановый и аварийный. Как пояснил ранее премьер Денис Шмыгаль, плановый режим применяется для стабилизации энергосистемы по заранее спланированным графикам. А вот аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать, как долго они продлятся.

Комментируя жалобы украинцев на "несправедливое" выключение света, в "Укрэнерго" объяснили, что их диспетчерский центр не применяет графики отключений и не указывает, каких потребителей и когда отключить. Решение, где именно использовать графики отключений, принимает облэнерго.

Заметим, утром 4 ноября в Киеве применили стабилизационные отключения света из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Так, без электроснабжения оказались 450 тыс. квартир киевлян.

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