Выключение света сегодня будет во всех регионах Украины

Украине не хватает генерации электроэнергии и ее импорта для текущего уровня потребления.

Сегодня, 20 мая, во всех регионах Украины с 18:00 до 00:00 будут действовать графики почасового обесточивания.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Это касается как бытовых, так и промышленных потребителей. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, уже несколько дней в Украине применяют стабилизационные отключения. Подобные меры предпринимаются для урегулирования дефицита в нашей энергосистеме. Ведь последние вражеские удары по критической инфраструктуре нашего государства повлекли за собой ощутимые последствия.

В результате повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как это было до атак.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключения света летом тем или иным способом сохранятся.

"Когда придет жара, наше потребление будет расти, потому что включаются кондиционеры и дефицит может быть больше. Все зависит от количества генерации, которое мы сможем восстановить после обстрелов. То есть надо готовиться жить с отключениями", — подчеркнул он.

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