Выкололи глаза и переломали лапки: в Ужгороде дети замучили бездомных котят, волонтеры рассказали подробности

Волонтеры требуют привлечь родителей детей к ответственности.

В Ужгороде на улице Гвардейской двое детей в возрасте 6 и 8 лет, убили котят.

Об этом пишет mukachevo.net со ссылкой на зоозащитников.

Волонтер Алена Фрайтик рассказала, что дети убили нескольких животных с особой жестокостью — им переломали лапки и выкололи глаза. По ее данным, семья, в которой воспитываются эти дети являются неблагополучной. Родители малолетних отказывается общаться с зоозащитниками. Также женщина опасается, что дети и взрослые уйдут от ответственности за издевательство над животными и это может снова повториться.

"Бездомных котят жестоко убили, выколов глаза и переломив лапы. Один котенок, что выжил после таких "игр" тоже уже сегодня умер. Мы не смогли его спасти. Из этой ситуации можно сделать простые выводы — с такими семьями срочно нужно проводить социальную работу, а иначе привлекать к ответственности. Потому что это ненормально ", — сообщила Алена Фрайтик.

Напомним, в полиции сообщили, что из-за замученных котят открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение над животными). Правоохранители обещают выяснить все обстоятельства.

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