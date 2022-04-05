Выкололи глаза, отрезали нос и уши и расстреляли: в Буче оккупанты замучили местного жителя, который хотел защитить родной город

Несколько жителей Бучи создали отряд самообороны, но кафиры их убили.

Оккупанты жестоко пытали и убивали людей в Буче. Шесть мужчин убили из-за того, что они хотели защитить родной город.

Об этом рассказал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Эту историю ему поведали местные жители. Их было 8 мужчин – жителей Бучи и они планировали сформировать свой отряд терробороны.

"Их было восемь человек, и они все исчезли из связи с родными. Их потом нашли на улице Яблонской. Шесть из них. С связанными руками, расстреляны с очень небольшой дистанции. Сегодня нам показали еще одного из них. С крохотного отряда добровольцев самообороны, которые не успели начать бой, погибли только при желании защищать свой дом, у него выбили глаза. У него отрезали нос. У него отрезали уши. Потом его застрелили", – рассказал Бирюков.

Юрий Бирюков также разместил фотографии замученного украинца.

Напомним, что всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, уволили Вооруженные силы Украины. Когда, наконец, украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.