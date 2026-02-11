Выколоть глаза: в Полтаве женщина "заказала" соседа из-за голубей

Женщина, заказавшая соседа

Реклама

В Полтаве суд объявил приговор 64-летней жительнице микрорайона Половки, которая «заказала» увечье соседа. Женщину признали виновной в организации покушения на умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Что известно о конфликте между соседями в Полтаве

Как стало известно, причиной длительного конфликта между соседями стали голуби, удерживаемые сыном осужденной. Потерпевший будто мешал выгулу собаки, больше, сам перебрасывал поилки для птиц. В июле 2024 года женщина обратилась к знакомому с просьбой подыскать людей для физической расправы над мужчиной. Она настаивала, чтобы потерпевшего лишили зрения, а именно – выкололи глаза – или сломали позвоночник. Женщина хотела, чтобы мужчина остался инвалидом и страдал до конца жизни.

Реклама

Заказчица предоставила потенциальным исполнителям подробную информацию о ежедневных маршрутах соседа. Она даже заметила, что тот носит с собой газовый баллончик и приказала обязательно отобрать мобильный телефон. Такую услугу она оценила в 500 долларов. По данным следствия, средства передала в коробке из-под конфет, спрятав банкноты в розовую салфетку.

Правоохранители решили провести спецоперацию, инсценировав похищение и избиение мужчины. Женщине показали сфальсифицированные фото с якобы выполненной задачей. Именно при передаче денег ее и задержали.

На судебном заседании обвиняемая утверждала, что ее слова о выколотых глазах были лишь преувеличением. Мол, она хотела выглядеть убедительно перед исполнителями. Однако суд учел серьезность намерений, подробность подготовки и циничный характер действий и вынес обвинительный приговор.

Ранее мужчина «заказал» убийство любимой Ивано-Франковской области. За это он готов был заплатить 2000 долларов.