Выкопали тоннель и сделали отверстие в стене: задержаны подозреваемые за подрыв банка в Чернигове – подробности (фото)

В центре Чернигова, утром 6 мая, в помещении банка раздался взрыв. Полицейские задержали двух мужчин, совершивших подрыв, чтобы похитить более 5,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов КОРД подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях.

Как установили полицейские, содержание хранилищ банка не было повреждено. Однако были зафиксированы признаки безуспешной попытки похитить имущество клиентов из ячеек в депозитарии, где хранилось более 5,5 миллиона гривен.

"Группа лиц проникла в банк путем демонтажа пола, прикрывая свои действия пожаром. Сообщники выкопали и укрепили тоннель под землей в подвальное помещения многоэтажного смежного дома, а также подготовили отверстие в стене непосредственно к хранилищу банка. Однако, из-за разрушения помещения в результате взрыва, злоумышленники не довели свой замысел до конца", - рассказали правоохранители.

Тоннель к подвальному помещению многоэтажного смежного к банку дома / Фото: Национальная полиция Украины

Преступление совершили 40-летний и 42-летний жители Запорожской и Николаевской областей. Злоумышленники ранее уже были судимы за разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

Злоумышленники, взорвавшие банк в Чернигове / Фото: Национальная полиция Украины

Злоумышленники, взорвавшие банк в Чернигове / Фото: Национальная полиция Украины

За совершенное им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове на месте удара по "Эпицентру" третий день продолжаются поиски.

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