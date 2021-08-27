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Выкорчеванные с корнем деревья и затопленные улицы: что в Днепропетровской области натворила непогода (фото)

Выкорчеванные с корнем деревья и затопленные улицы: что в Днепропетровской области натворила непогода (фото)

Выкорчеванные с корнем деревья и затопленные улицы: что в Днепропетровской области натворила непогода (фото)

Наше Місто

С последствиями стихии боролись спасатели.

Днепропетровской областью прокатилась непогода. Сильный дождь затопил дворы и улицы, а порывы шквального ветра повалили деревья и оборвали провода.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На трассе Пятихатки — Желтые Воды упало дерево и перекрыло движение транспорта. Проезжую часть дерево завалило и на улице Тюльпановой в Марганце. Автомобилисты не могли проехать и по дороге Вольногорск — Дмитровка в Каменском районе. В то же время в самом Каменском ураган вырвал с корнем огромную елку.

В Днепре же сильный дождь, по данным местных изданий, залил жилой массив Приднепровск, Красный Камень, Каменский, Покровский и Парус.

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Напомним, что получасовой ливень с грозой в Одессе затопил улицы и дома. Особенно лило на юге города и в районе промышленного рынка "Седьмой километр".

Ночью непогода прокатилась Западом и Центром страны: поваленные деревья и затопленные дома

Ночью непогода прокатилась Западом и Центром страны: поваленные деревья и затопленные дома
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