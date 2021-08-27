Выкорчеванные с корнем деревья и затопленные улицы: что в Днепропетровской области натворила непогода (фото)

С последствиями стихии боролись спасатели.
Днепропетровской областью прокатилась непогода. Сильный дождь затопил дворы и улицы, а порывы шквального ветра повалили деревья и оборвали провода.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
На трассе Пятихатки — Желтые Воды упало дерево и перекрыло движение транспорта. Проезжую часть дерево завалило и на улице Тюльпановой в Марганце. Автомобилисты не могли проехать и по дороге Вольногорск — Дмитровка в Каменском районе. В то же время в самом Каменском ураган вырвал с корнем огромную елку.
В Днепре же сильный дождь, по данным местных изданий, залил жилой массив Приднепровск, Красный Камень, Каменский, Покровский и Парус.
Напомним, что получасовой ливень с грозой в Одессе затопил улицы и дома. Особенно лило на юге города и в районе промышленного рынка "Седьмой километр".