Выкрикивал нецензурную брань: в Одессе у Вечного огня задержали обнаженного мужчину (фото)

Выкрикивал нецензурную брань: в Одессе у Вечного огня задержали обнаженного мужчину (фото)

Мужчину уговорили одеться.

В Одессе у памятника "Неизвестному матросу" заметили обнаженного мужчину, который сидел у Вечного огня и выкрикивал к прохожим нецензурную брань.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

На просьбы мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности.

Охранники вызвали полицию и бригаду "скорой". После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться. Его забрала "скорая".

Напомним, две девушки жарили пищу на Вечном огне в Белой Церкви.

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