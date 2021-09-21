Выкрикивал нецензурную брань: в Одессе у Вечного огня задержали обнаженного мужчину (фото)

Мужчину уговорили одеться.
В Одессе у памятника "Неизвестному матросу" заметили обнаженного мужчину, который сидел у Вечного огня и выкрикивал к прохожим нецензурную брань.
Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
На просьбы мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности.
Охранники вызвали полицию и бригаду "скорой". После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться. Его забрала "скорая".
Напомним, две девушки жарили пищу на Вечном огне в Белой Церкви.