Вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: возможный ракетный удар по Украине - мониторы

Ту-95МС

В ночь на 28 сентября зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Об этом информируют мониторинговые каналы .

Если вылет боевой, украинской ПВО следует ожидать запусков крылатых ракет в промежутке между 3:30 и 4:30, а пролет ракет в воздушном пространстве Украины — ориентировочно с 4:30 до 5:30.

По предварительным данным, противник может готовить массированный ракетный удар по территории Украины. Ту-95МС – это стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, способные нести ракеты типа Х-101/555, запускаемые из воздушного пространства РФ.

В ходе предварительных атак вылет этих самолетов обычно сопровождался пусками по объектам критической инфраструктуры, в частности в центральных и западных областях Украины.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром.

Граждан просят оставаться в укрытиях во время воздушных тревог, не снимать и не публиковать работу сил противовоздушной обороны, соблюдать информационную тишину.