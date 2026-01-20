ТСН в социальных сетях

Украина
242
1 мин

Вылет Ту-95МС из Оленьи: украинцев предупредили о возможных ракетных запусках

Россия подняла в воздух Ту-95МС из Оленьи — украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет ближе к 06:00.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Россия подняла в атмосферу стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья. В этой связи в ближайшее время возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования — ориентировочно ближе к 06:00.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины .

В случае объявления воздушной тревоги граждан призывают немедленно пройти в укрытие и соблюдать правила безопасности. В Воздушных Силах подчеркнули, что подразделения находятся в готовности к отражению возможного удара противника.

Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .

242
