- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Вылет Ту-95МС из Оленьи: украинцев предупредили о возможных ракетных запусках
Россия подняла в воздух Ту-95МС из Оленьи — украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет ближе к 06:00.
Россия подняла в атмосферу стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья. В этой связи в ближайшее время возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования — ориентировочно ближе к 06:00.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины .
В случае объявления воздушной тревоги граждан призывают немедленно пройти в укрытие и соблюдать правила безопасности. В Воздушных Силах подчеркнули, что подразделения находятся в готовности к отражению возможного удара противника.
Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .