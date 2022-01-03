Вылетел через лобовое стекло и попал под колеса авто: в Мариуполе в жутком ДТП погиб 28-летний водитель

Водитель ВАЗ не остановился, чтобы помочь потерпевшему.
В г. Мариуполь Донецкой области 2 января в 23:08 в жутком ДТП погиб 28-летний мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.
ДТП произошло на улице Таганрогской. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобилист через лобовое стекло вылетел из автомобиля на дорогу, где его сбил водитель автомобиля ВАЗ. Последний не остановился, чтобы помочь пострадавшему и скрылся.
28-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo скончался на месте ДТП.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается следствие.
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