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Вылетел через лобовое стекло и попал под колеса авто: в Мариуполе в жутком ДТП погиб 28-летний водитель

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Вылетел через лобовое стекло и попал под колеса авто: в Мариуполе в жутком ДТП погиб 28-летний водитель

ГУ Нацполиции Донецкой области

Водитель ВАЗ не остановился, чтобы помочь потерпевшему.

В г. Мариуполь Донецкой области 2 января в 23:08 в жутком ДТП погиб 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

ДТП произошло на улице Таганрогской. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобилист через лобовое стекло вылетел из автомобиля на дорогу, где его сбил водитель автомобиля ВАЗ. Последний не остановился, чтобы помочь пострадавшему и скрылся.

© ГУ Нацполиции Донецкой области
ГУ Нацполиции Донецкой области

28-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo скончался на месте ДТП.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается следствие.

© ГУ Нацполиции Донецкой области
ГУ Нацполиции Донецкой области

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