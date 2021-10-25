Вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля: в Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП

Вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля: в Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП

Тело погибшего мужчины вырезали из авто спасатели.

В Кривом Роге днем 25 октября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Олег Ермолинский.

Как стало известно, происшествие случилось рядом с поселком Радгоспное. Там водитель “ВАЗа” выезжал со второстепенной дороги, не предоставил приоритет движения и столкнулся с Audi. В результате чего “ВАЗ” вылетел на встречную полосу, где протаранил еще три авто: Mitsubishi, Dacia и Chevrolet.

“Водителя последнего авто из кузова вырезали спасатели с помощью специнструмента, спасти мужчину не удалось, от полученных травм водитель скончался еще до приезда медиков. Чудом, больше никто из участников ДТП не получил серьезных травм”, — сообщил журналист.

На месте происшествия работали следователи по ДТП, спасатели и медики. Устанавливаются все причины случившегося.

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