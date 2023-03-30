Вылетел в кювет и врезался в дерево: в Киевской области произошло смертельное ДТП

Вблизи села Лобачев Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

"Следователи выяснили, что за рулем находился 45-летний мужчина, которого деблокировали спасатели. Рядом с водителем находился его 28-летний товарищ, который, к сожалению, от полученных травм погиб на месте", — говорится в сообщении.

Также в автомобиле была пассажирка, 1967 года рождения. Ее и водителя с травмами разной степени госпитализировали.

На Киевщине в результате аварии погиб мужчина

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