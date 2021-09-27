Вылетели на встречную: двое мотоциклистов погибли в результате ДТП в Харькове и возле Луцка (фото)

Водители двухколесных столкнулись с авто.
В воскресенье вечером, 26 сентября, на автодороге вблизи села Дерно Луцкого района произошло смертельное ДТП.
Как рассказали в полиции Волынской области, 25-летний житель Луцкого района за рулем мотоцикла Lifan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 25-летнего жителя Ровенской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.
По факту летального ДТП следователи начали уголовное производство.
Еще одна смертельная авария произошла в Харькове. Как говорится в выпуске ТСН.12:00, там на оживленном проспекте мотоцикл столкнулся с двумя легковушками.
По словам очевидцев, водитель двухколесного на большой скорости вылетел на встречку. А там по очереди врезался в две машины, их водители не пострадали. А вот 27-летний водитель двухколесного погиб на месте.
Напомним, в Луцке легковушка вылетела на остановку с людьми.