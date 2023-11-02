Вылез из "вагины": сын председателя Черкасской ОВА за границей снял перфоменс на свое 27-летие (видео)

Выставляя свои перфоменсы, пикантные фото, вечеринки на странице в Инстаграмме, он не вспоминает ни слова о войне.

Сын председателя Черкасской областной военной администрации, генерал-майора Игоря Табурца Дмитрий, во время войны бежавший за границу, устроил пикантное шоу. 27-летний парень на свой день рождения показал, как вылез из "вагины".

Детальнее об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео парень опубликовал на своей странице в Instagram под ником dimmi_taburets. Судя по количеству подписчиков, он активно ведет страницу. Публикацию с пикантным видео парень подписал: "Born to shine" (Родился, чтобы сиять – ред.).

По словам журналистки, парень выехал за границу во время полномасштабной войны в Украине. Перфоменс по "рождению" Дмитрий устроил в Париже. Когда он уехал – точно неизвестно. Однако, судя по публикациям, где есть отметки о местонахождении, сын чиновника весной и летом 2022 года еще был в Киеве. Как Дмитрию удалось пересечь границу — также неизвестно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАКОГО ВЫ НЕ ВИДЕЛИ! Сын главы Черкасской ОВА устроил ПИКАНТНОЕ ШОУ в Париже!

Такие провокационные видео парень снимает не в первый раз и не стесняется выкладывать в социальную сеть. На его странице в Instagram есть множество интересных фото и видео, на которых он преимущественно оголен или полуобнажен. Выставляя свои перфоменсы, пикантные фото, вечеринки на странице в Инстаграмме, он не вспоминает ни слова о войне, которую ведет Россия против его страны.

Сын главы Черкасской областной военной администрации Дмитрий Табурец. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

Сын главы Черкасской областной военной администрации Дмитрий Табурец. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

Сын главы Черкасской областной военной администрации Дмитрий Табурец. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

Ранее мы рассказывали, кто из депутатов и звезд в ВСУ и почему сыновья Садового не возвращаются в Украину.

Читайте также: