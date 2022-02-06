Вылез на электроопору: на Закарпатье трагически погиб 15-летний парень

Причины трагедии устанавливаются.
В с. Серное Береговского района Закарпатской области из-за удара электрическим током погиб 15-летний парень.
Об этом сообщает mukachevo.net со ссылкой на источники полиции.
По данным издания, трагедия произошла в субботу, 5 февраля. Местные жители сообщили СМИ, что 15-летний подросток вылез на электрический столб вероятно для того, чтобы снять видео для социальных сетей. Однако его ударил ток.
В полиции устанавливаются обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.
Напомним:
- 21-летняя девочка погибла от удара тока в Луцке. Она купалась в ванне с включенным в зарядное устройство телефоном. Прибывшие на место медики пытались ее реанимировать, однако безрезультатно.
Читайте также:
- Во Львовской области автомобиль застрял на путях: в него врезался поезд
- Злокачественная опухоль атаковала тело 3-летней Сабинки
- "Никогда такого не видели": девочку спасли от "зоопарка" вшей, которые завелись в волосах