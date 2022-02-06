Вылез на электроопору: на Закарпатье трагически погиб 15-летний парень

Вылез на электроопору: на Закарпатье трагически погиб 15-летний парень

Причины трагедии устанавливаются.

В с. Серное Береговского района Закарпатской области из-за удара электрическим током погиб 15-летний парень.

Об этом сообщает mukachevo.net со ссылкой на источники полиции.

По данным издания, трагедия произошла в субботу, 5 февраля. Местные жители сообщили СМИ, что 15-летний подросток вылез на электрический столб вероятно для того, чтобы снять видео для социальных сетей. Однако его ударил ток.

В полиции устанавливаются обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Напомним:

21-летняя девочка погибла от удара тока в Луцке. Она купалась в ванне с включенным в зарядное устройство телефоном. Прибывшие на место медики пытались ее реанимировать, однако безрезультатно.

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