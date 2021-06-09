Вылез на конструкцию и хотел прыгнуть: в Хмельницком 2 часа снимали "человека-паука" со строительного крана (видео)

Мужчина пытался покончить с собой.

В Хмельницком спасателям пришлось снимать со строительного крана мужчину. Он вскарабкался на высоту 40 метров от земли и хотел укоротить себе жизнь.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

Инцидент произошел вчера, 8 июня, на строительной площадке на улице Прибужской. К спасателям обратился работник на строительстве и сообщил, что на железный кран вылез мужчина. Находясь на почти 40-метровой высоте, он в любой момент мог сорваться и упасть.

"На месте происшествия информация подтвердилась: на верхушке строительного крана находился человек. Действовать следовало немедленно, пока не случилась беда. Поэтому, не колеблясь, роль спасателя и психолога взял на себя командир отделения, постепенно поднялся на строительный кран, где почти 2 часа общался с гражданином, передав ему воду и сигареты", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Впоследствии на место происшествия приехали полицейские. Все вместе отговорили мужчину от рокового шага. Когда тот спустился вниз, чрезвычайники сразу передали его работникам полиции.

Напомним, что под Львовом правоохранителям понадобилось более 4:00 переговоров, чтобы предотвратить суицид. Мужчина не отреагировал на просьбу и попытался прыгнуть вниз. К счастью, полицейский, стоявший рядом, быстро отреагировал и успел поймать его за руку и вытащил на мост.

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