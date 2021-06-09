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Вылез на конструкцию и хотел прыгнуть: в Хмельницком 2 часа снимали "человека-паука" со строительного крана (видео)

Вылез на конструкцию и хотел прыгнуть: в Хмельницком 2 часа снимали "человека-паука" со строительного крана (видео)

Мужчина пытался покончить с собой.

В Хмельницком спасателям пришлось снимать со строительного крана мужчину. Он вскарабкался на  высоту 40 метров от земли и хотел укоротить себе жизнь.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

Инцидент произошел вчера, 8 июня, на строительной площадке на улице Прибужской. К спасателям обратился работник на строительстве и сообщил, что на железный кран вылез мужчина. Находясь на почти 40-метровой высоте, он в любой момент мог сорваться и упасть.

"На месте происшествия информация подтвердилась: на верхушке строительного крана находился человек. Действовать следовало немедленно, пока не случилась беда. Поэтому, не колеблясь, роль спасателя и психолога взял на себя командир отделения, постепенно поднялся на строительный кран, где почти 2 часа общался с гражданином, передав ему воду и сигареты", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Впоследствии на место происшествия приехали полицейские. Все вместе отговорили мужчину от рокового шага. Когда тот спустился вниз, чрезвычайники сразу передали его работникам полиции.

Напомним, что под Львовом правоохранителям понадобилось более 4:00 переговоров, чтобы предотвратить суицид. Мужчина не отреагировал на просьбу и попытался прыгнуть вниз. К счастью, полицейский, стоявший рядом, быстро отреагировал и успел поймать его за руку и вытащил на мост.