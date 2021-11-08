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Вылезала из системы слив-перелив: в Ровно змею выловили в ванной (видео)

Вылезала из системы слив-перелив: в Ровно змею выловили в ванной (видео)

Pixbam

Пресмыкающийся застрял в решетке.

В Ровно в одном из жилых домов в ванной комнате обнаружили змею. Пресмыкающийся пытался вылезть наружу через систему слив-перелив.

Об этом сообщает Magnolia.tv.

В Ровно жителей атакуют змеи. Пресмыкающиеся появляются на улицах города и в домах. Так, недавно горожане обнаружили незваного гостя в ванной. Пресмыкающийся застрял в системе слив-перелив в ванной.

"Где-то в Ровно. Плюс одна фобия", – лаконично подписали видео в инстаграм.

На кадрах видно, как мужчина откручивает винт металлической решетки, чтобы достать застрявшую змею.

"Хорошо, что они не ядовиты до такой степени. Вот она залезла сюда, змея, представляете! Вот она, красавица, бл**ь, шахматная" — комментирует автор видео появление пресмыкающегося в своей ванной.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

  • Теща в гости приехала.
  • Похожа на свекровь.
  • В прошлом году у нас такое же было.
  • Я бы не выдержала.

Напомним, что ядовитая кобра укусила при гениталии мужчину, который пошел в туалет во время африканского сафари.

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