Вылезала из системы слив-перелив: в Ровно змею выловили в ванной (видео)

Пресмыкающийся застрял в решетке.
В Ровно в одном из жилых домов в ванной комнате обнаружили змею. Пресмыкающийся пытался вылезть наружу через систему слив-перелив.
Об этом сообщает Magnolia.tv.
В Ровно жителей атакуют змеи. Пресмыкающиеся появляются на улицах города и в домах. Так, недавно горожане обнаружили незваного гостя в ванной. Пресмыкающийся застрял в системе слив-перелив в ванной.
"Где-то в Ровно. Плюс одна фобия", – лаконично подписали видео в инстаграм.
На кадрах видно, как мужчина откручивает винт металлической решетки, чтобы достать застрявшую змею.
"Хорошо, что они не ядовиты до такой степени. Вот она залезла сюда, змея, представляете! Вот она, красавица, бл**ь, шахматная" — комментирует автор видео появление пресмыкающегося в своей ванной.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Теща в гости приехала.
- Похожа на свекровь.
- В прошлом году у нас такое же было.
- Я бы не выдержала.
Напомним, что ядовитая кобра укусила при гениталии мужчину, который пошел в туалет во время африканского сафари.