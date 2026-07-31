Выломали дверь и сбежали: в ТЦК отреагировали на громкий инцидент в Смиле

Инцидент с военными в Смиле / © скриншот с видео

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Черкасский областной ТЦК и СП проводят служебную проверку после появления в социальных сетях видео, на котором люди в военной форме пытались проникнуть в частный дом в городе Смила, выломав входную дверь.

Об этом говорится в сообщении Черкасской областного ТЦК и СП, опубликованном в Facebook.

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В центре комплектования заявили, что в ходе проверки должны быть установлены все обстоятельства инцидента, получившего широкую огласку в социальных сетях. В случае подтверждения факта превышения полномочий виновных обещают привлечь к ответственности.

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«В целях установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента, и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ТЦК отметили, что о результатах служебной проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой мужчины в военной форме выломали входную дверь частного дома в городе Смила Черкасской области. После того как они заметили, что их снимают на камеру, мужчины быстро покинули место происшествия.

На данный момент отсутствует официальное подтверждение того, что на опубликованном видео запечатлены именно представители ТЦК. Также ничего не известно об обстоятельствах происшествия и причинах, по которым люди в военной форме находились возле частного дома.

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Напомним, что на Волыни водитель грузовика разбил автомобили ТЦК, спасаясь от мобилизации, и протащил за собой на двери сотрудника военкомата.

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