Выломали двери и вывозят имущество: оккупанты захватили собор ПЦУ в Крыму

Во временно оккупированном Симферополе россияне грабят и разрушают кафедральный собор Православной Церкви Украины. Оккупанты выламывают двери храма, описывают и воруют имущество Украинской церкви в Крыму.

Об этом сообщил журналист и активист культурной деятельности в Крыму Андрей Щекун в своем Facebook.

По его словам, в незаконных действиях участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым РФ" вместе с "служебными приставами республики Крым РФ". В частности, известно об одном из лиц, руководящих захватом собора. Это Новиков Евгений Николаевич — "московский судебный пристав, управляющий захватом храма ПЦУ в Крыму".

Свои действия оккупанты никому не объясняют. Представителей религиозной общины и церковнослужащих о "налете" также никто не предупреждал.

Отметим, что на территории Крыма украинское движение сопротивления укрепляет свои способности. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян "гнетущее впечатление".

Читайте также: