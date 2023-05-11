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Выломали двери и вывозят имущество: оккупанты захватили собор ПЦУ в Крыму

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Выломали двери и вывозят имущество: оккупанты захватили собор ПЦУ в Крыму

Кафедральный собор ПЦУ в Крыму/Фото: Андрей Щекун (https://www.facebook.com/shchekun)

Российские оккупанты захватили Кафедральный собор Православной Церкви Украины в Симферополе.

Во временно оккупированном Симферополе россияне грабят и разрушают кафедральный собор Православной Церкви Украины. Оккупанты выламывают двери храма, описывают и воруют имущество Украинской церкви в Крыму.

Об этом сообщил журналист и активист культурной деятельности в Крыму Андрей Щекун в своем Facebook.

По его словам, в незаконных действиях участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым РФ" вместе с "служебными приставами республики Крым РФ". В частности, известно об одном из лиц, руководящих захватом собора. Это Новиков Евгений Николаевич — "московский судебный пристав, управляющий захватом храма ПЦУ в Крыму".

Свои действия оккупанты никому не объясняют. Представителей религиозной общины и церковнослужащих о "налете" также никто не предупреждал.

Отметим, что на территории Крыма украинское движение сопротивления укрепляет свои способности. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян "гнетущее впечатление".

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