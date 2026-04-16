Выманил из дома бабушки: на Днепропетровщине арестовали мужчину за изнасилование ребенка
В Днепропетровской области арестовали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.
В Павлоградском районе правоохранители взяли под стражу 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном проникновении в частное владение. По решению суда, задержанный будет находиться в следственном изоляторе без права внесения залога.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, преступление произошло в июле 2025 года. Подозреваемый, который был знаком семье потерпевшей, приехал в дом, где девочка гостила у дедушки и бабушки. Мужчина выманил ребенка во двор под предлогом разговора, после чего перелез через забор и, применив силу, совершил изнасилование.
Сообщается, что из-за запугивания девочка долго скрывала факт насилия. О преступлении стало известно только после того, как ребенок решился рассказать о пережитом родителям, сразу обратившимся в полицию.
Следователи провели допрос потерпевшей по методике «зеленой комнаты» с участием психологов. Факт совершения преступления подтвержден рядом судебных экспертиз. Также во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон с поличным с ребенком.
Руководитель Павлоградской окружной прокуратуры Анатолий Кузьменко сообщил, что подозреваемый своей вины не признает.
«Самое позорное то, что он воспользовался доверием ребенка, который его знал. Несмотря на непризнание вины, собрано достаточно доказательств, в том числе заключения экспертиз и показания, подтверждающие его причастность к преступлению. Наша позиция неизменна — максимальное наказание за сломанную жизнь ребенка», — подчеркнул руководитель окружной прокуратуры Анатолий Кузьменко.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
