Выманил из дома бабушки: на Днепропетровщине арестовали мужчину за изнасилование ребенка

В Павлоградском районе правоохранители взяли под стражу 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном проникновении в частное владение. По решению суда, задержанный будет находиться в следственном изоляторе без права внесения залога.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, преступление произошло в июле 2025 года. Подозреваемый, который был знаком семье потерпевшей, приехал в дом, где девочка гостила у дедушки и бабушки. Мужчина выманил ребенка во двор под предлогом разговора, после чего перелез через забор и, применив силу, совершил изнасилование.

Сообщается, что из-за запугивания девочка долго скрывала факт насилия. О преступлении стало известно только после того, как ребенок решился рассказать о пережитом родителям, сразу обратившимся в полицию.

Следователи провели допрос потерпевшей по методике «зеленой комнаты» с участием психологов. Факт совершения преступления подтвержден рядом судебных экспертиз. Также во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон с поличным с ребенком.

Руководитель Павлоградской окружной прокуратуры Анатолий Кузьменко сообщил, что подозреваемый своей вины не признает.

Читайте также Родила в 12 лет от "знакомого": на Полтавщине разоблачили изнасилование ребенка

«Самое позорное то, что он воспользовался доверием ребенка, который его знал. Несмотря на непризнание вины, собрано достаточно доказательств, в том числе заключения экспертиз и показания, подтверждающие его причастность к преступлению. Наша позиция неизменна — максимальное наказание за сломанную жизнь ребенка», — подчеркнул руководитель окружной прокуратуры Анатолий Кузьменко.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители расследуют дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадал ребенок. ДТП произошло 14 апреля в Ирпене.