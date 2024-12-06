Выманили почти 500 тысяч гривен: на Харьковщине мошенники предстанут перед судом

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по организованной преступной группе, которая обворовывала граждан под видом работников службы безопасности банка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Злоумышленники звонили по телефону клиентам, получали конфиденциальную информацию и переводили средства на свои счета. Общий ущерб потерпевших составил почти 500 тысяч гривен.

Сотрудники киберполиции вместе с полицией Харьковщины разоблачили преступников в феврале этого года благодаря содействию службы безопасности "ПриватБанка". Злоумышленники совершали мошенничество, обманывая людей, что их средства могут быть переведены на счета интернет-магазинов страны-агрессора. После получения доступа к личным данным жертв они забирали деньги с банковских счетов.

Организатор и один из исполнителей уже задержаны, другие находятся в розыске. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

"Киберполиция рекомендует гражданам не сообщать посторонним данные банковских карточек, особенно CVV-код, срок действия карты и коды из SMS от банка или оператора связи. Помните, что настоящий работник банка никогда не спрашивает такую информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, мошенники применяют новые схемы для выманивания средств у семей пленных и пропавших без вести.

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