Выманили у европейцев 9 млн евро: в Днепре задержали участника масштабной мошеннической схемы (фото)

В подозреваемых изъяли элитные автомобили.

В Днепре задержали 4 участника международной мошеннической схемы. Преступная организация присвоила менее 9 млн евро доверчивых иностранцев.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Уголовное производство о вымогательстве средств начала прокуратура города Бамберг Федеративной Республики Германия.

"Следствием установлено, что с 2017 по 2020 преступная организация выманивала средства у европейцев под видом привлечения инвестиций, которые должны окупиться сверхприбылями. Пострадавшие покупали онлайн на веб-ресурсах банковские металлы, иностранную валюту, криптовалюту, ценные бумаги и другие активы. Операции имитировались, а программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивной 100-кратный рост прибыли", — сообщила Венедиктова.

Когда иностранцы хотели вывести прибыль, то операторы звонили и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за перевод прибыли в наличные. После этого потерпевших блокировали, а их средства на аккаунтах присваивались организаторами схемы.

Задержанный, по данным следствия, отвечал за деятельность сети мошеннических колл-центров, расположенных в Киеве, Софии (Болгария) и Белграде (Сербия).

В 2021 году сообщено о подозрении еще трем участникам этой преступной группы. Двух подозреваемых взяли под стражу, с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Третью — объявили в международный розыск.

Один из подозреваемых искал фиктивных директоров для создания юридических лиц на территории Украины и за рубежом, на счета которых поступали средства обманутых иностранцев. Другой отвечал за регистрацию этих фиктивных компаний-нерезидентов и открытие банковских счетов для них с целью дальнейшей легализации средств, полученных от преступной деятельности. Подозреваемая, которая находится в розыске, отвечала за подбор специалистов для создания программного обеспечения и дальнейшего администрирования.

Ирина Венедиктова/Facebook

"В рамках этого уголовного производства также арестовано элитный автопарк и другое движимое и недвижимое имущество стоимостью около 50 млн евро. Среди арестованного: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed", — отметила Венедиктова.

Напомним, в Киеве задержали подозреваемого в распространении вредоносного ПО для сотни компаний.

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