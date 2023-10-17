Выманили у матери погибшего воина 7,5 миллиона: в Киеве поймали главаря преступной банды

Оперативники Главного управления Нацполиции в Закарпатской области задержали 35-летнего жителя Киева, который вместе с сообщниками обманул мать погибшего военнослужащего из Донбасса на 7,5 млн гривен.

В Киеве поймали злоумышленника, который оказался одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили 7,5 млн гривен у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего. Задержание полицейские провели в Киеве при силовой поддержке бойцов КОРДа.

Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Деньги, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына, защищавшего наше государство от российского агрессора.

После того, как потерпевшая получила денежную помощь, ей начали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом.

Женщина согласилась на такое предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств с фейкового "счета", однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.

Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию. После этого началось расследование. Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленные подставные лица и десятки специально созданных счетов, в частности в криптобанкинге. Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы.

Деньги, которые выманили злоумышленники / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Автомобили злоумышленников / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По состоянию на сегодняшний день по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Изъят ряд важных доказательств, в том числе большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте, а также дорогие авто фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции о своих сообщниках и сотрудничает со следствием.

Злоумышленник, выманивший у матери павшего воина 7,5 миллиона / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Также суд уже рассмотрел ходатайство о мере пресечения для подозреваемого. Согласно определению суда, он будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.

В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области двое мужчин требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего ВСУ. В конце концов им удалось выманить 11 тыс. долларов, но правоохранители задержали мужчин "на горячем" — сразу после получения средств.

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