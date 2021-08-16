Выманивают деньги за считанные минуты: Украинские предупредили о новой афере мошенников

В Госказначействе объяснили, как действует схема мошенников.

В Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

Об этом предупреждает Государственная казначейская служба.

В частности, мошенники звонят к лицам, представляются работниками Казначейства и предлагают перечислить их средства за приобретенные ранее некачественные медпрепараты. Однако, для получения "компенсации" нужно заплатить "судебный сбор" за якобы уже выигранное судебное дело против производителя этих некачественных медицинских препаратов.

Отмечается, что к компетенции Казначейства не принадлежит инициирования возбуждения судебных дел против производителей некачественных товаров, поставщиков некачественных услуг. Кроме того, должностные лица Казначейства не звонят физическим лицам по осуществлению ими тех или иных перечислений средств — это не входит в компетенцию работников Казначейства.

"Казначейство предостерегает граждан о перечислении ими собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве мошенники благодаря поддельным документам пытались переписать на себя квартиру умерших людей.

Как сообщалось, мошенники придумали новую схему, с помощь которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в помещения пенсионеров и втираются в доверие к пожилым людям.

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Мошенники наживаются на пропавших животных: как не попасть на крючок аферистов

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