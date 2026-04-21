Вымирают 300 тысяч ежегодно: Украина стремительно теряет население – демограф

Демография Украины

В Украине фиксируется стремительное сокращение населения – ежегодно страна теряет около 300 тысяч человек даже без учета последствий войны.

Об этом заявил председатель «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник в комментарии "24 Канала".

По его словам, отрицательная тенденция продолжается уже не первый год.

«Что демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета никаких военных действий», – отметил эксперт.

Он объяснил, что ежегодно в Украине умирает около 450-500 тысяч человек, в то время как рождается только 200-250 тысяч. В 2025 году, по оценкам, количество новорожденных сократилось до 170-180 тысяч.

Таким образом, на одного родившегося приходится примерно трое умерших.

Эксперты отмечают, что проблема носит системный характер и начала обостряться еще с середины 2000-х годов. Война лишь усугубила эти процессы.

Демографический кризис в Украине — последние новости

Напомним, демографическая ситуация в Украине тревожна. Издание CNN недавно опубликовало материал: западные журналисты утверждают, что Украина превращается в страну вдов и сирот, а рождаемость упала до критического предела из-за хронического стресса, войны и физиологических патологий у женщин.

Отметим также, что государство увеличило помощь в случае рождения ребенка и ввело новые выплаты.

Ранее глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что после завершения войны и открытия границ Украина может столкнуться с ситуацией, когда 1-1,5 млн наших соотечественников уедут за границу навсегда.

Также сообщалось, что проживающим в Ирландии украинцам предложат «щедрый» пакет помощи для возвращения домой, поскольку правительство планирует отменить все контракты на размещение беженцев в течение года.