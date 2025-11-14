Вымогатель пугал вдову бизнесмена гранатой из-за "долга" в более чем миллион долларов: фото

Задержание вымогателя в Борисполе / © Национальная полиция Украины

Вдова совладельца сети супермаркетов, проживающая в Харькове, более года получала угрозы от неизвестного ей мужчины. Вымогатель требовал вернуть долг — 1,2 млн долларов, которые она получила от партнера своего покойного мужа за его долю в бизнесе.

Как сообщили в Нацполиции, чтобы заставить женщину отдать деньги, злоумышленник даже цеплял гранату к ее автомобилю.

После того, как предмет, похожий на боевую гранату, был прикреплен ко дну автомобиля, вымогатель позвонил вдове бизнесмена и заявил, что для нее это — «последнее предупреждение».

«В ходе следствия установлено, что 51-летний житель Запорожья с криминальным прошлым получил от общей знакомой информацию о средствах, оставшихся женщине после смерти ее мужа. Злоумышленник позвонил предпринимательнице и заявил, что она должна передать ему 1,2 миллиона долларов, ссылаясь на вымышленный „долг“ покойного, однако никаких подтверждающих документов не предоставил», — рассказали подробности в полиции.

Граната под автомобилем жертвы вымогателя / © Национальная полиция Украины

12 ноября при силовой поддержке полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области правоохранители провели обыски на территории Харьковской, Сумской, Киевской областей и в городе Запорожье.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки потерпевшей, огнестрельное оружие, гранаты и черновые записи.

Вымогателя задержали в городе Борисполе Киевской области. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ему грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, сейчас полицейские устанавливают полный круг причастных к противоправной деятельности лиц для привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее в Житомире задержали за вымогательство 63-летнего мужчину почти сразу после того, как он вышел под залог из следственного изолятора. Под следствием он находился также за вымогательство.