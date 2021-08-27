Вымыл орудие преступления и соврал соседям: в Одесской области мужчина зарезал товарища

В разгар застолья дома у 63-летнего приятеля злоумышленник ударил хозяина ножом в шею.

В Одесской области во время застолья произошло убийство. Мужчины начали меряться жизненным опытом. Тогда один из них схватил нож.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

После убийства мужчина вымыл орудие преступления и рассказал о потерпевшем, который от полученного ранения скончался на месте, соседям, заверив, что обнаружил его случайно. И пока люди вызывали "скорую" и полицию, преступник скрылся.

Разыскали злоумышленника за считанные часы, когда он спешил к железнодорожной станции на электричку.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали как умышленное убийство и сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина столкнул с седьмого этажа женщину. В результате потерпевшая скончалась на месте. Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до 15 лет.

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