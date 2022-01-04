Вынес носки, коньяк и чайник: на Ровенщине "новогодний" вор зажег костер прямо в магазине

Вынес носки, коньяк и чайник: на Ровенщине "новогодний" вор зажег костер прямо в магазине

Поняв, что его разоблачили, мужчина не придумал ничего лучшего и принялся разводить огонь прямо в магазине.

В Ровенской области злоумышленник в канун Нового года проник в помещение магазина, чтобы ограбить. Для "добычи" он взял с собой мешок.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

В мешок мужчина положил бутылку коньяка, 30 пачек сигарет, 45 зажигалок, 24 пары носков и электрочайник, и вынес "наживу" через окно. Но этого ему оказалось мало. Во время второго "захода" злоумышленника заметили местные жители и сообщили владельцу и правоохранителям.

Поняв, что его разоблачили, мужчина не придумал ничего лучшего и принялся разводить огонь прямо в магазине. Для этого он использовал жалюзи и собранные бумажки. Однако пожара удалось избежать, а вора — задержать.

Напомним, что в Ровно мужчина украл у женщины 78 тыс. грн. и предложил их отработать.

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