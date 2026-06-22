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"Вынес жену на руках": история спасения семьи в Запорожье, чей дом уничтожил российский "Шахед"
В результате ночной атаки российских беспилотников на Запорожье полностью разрушены частные дома, одна женщина погибла, а среди раненых оказался ребенок и жительница, которую мужчина чудом успел вынести на руках через окно.
В ночь на понедельник, 22 июня, российские оккупационные войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Запорожье. Враг попал в нежилую застройку и частный сектор города — один из домов уничтожен до основания, а его владельцу пришлось своими силами спасать жену из огня.
О последствиях вражеского обстрела и первых минутах после взрыва рассказали очевидцы событий в эфире «Новости.LIVE».
«Двери заклинило, вылезали через окно»
На месте одного из прилетов в частном секторе продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Владелец полностью разрушенного дома вспоминает, что удар был внезапным, а после взрыва здание мгновенно охватило пламя.
Из-за деформации стен выход из помещения заблокировало. Мужчина не растерялся, разбил окно и на руках вынес свою травмированную жену на улицу. Женщину госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.
Есть погибшая, ранены дети
По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ночной налет «Шахедов» привел к жертвам среди гражданского населения.
В результате террористической атаки РФ одна женщина погибла. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести — среди пострадавших есть 11-летний мальчик.
На местах попаданий продолжают работать экстренные службы, спасатели и волонтеры. Специалисты фиксируют разрушение и оказывают психологическую помощь пострадавшим горожанам.
Напомним, накануне российские оккупационные войска атаковали частное домовладение в одном из районов Запорожья, в результате чего вспыхнул пожар, а два человека получили ранения.