"Вынес жену на руках": история спасения семьи в Запорожье, чей дом уничтожил российский "Шахед"

Пожар / © pixabay.com

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В ночь на понедельник, 22 июня, российские оккупационные войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Запорожье. Враг попал в нежилую застройку и частный сектор города — один из домов уничтожен до основания, а его владельцу пришлось своими силами спасать жену из огня.

О последствиях вражеского обстрела и первых минутах после взрыва рассказали очевидцы событий в эфире «Новости.LIVE».

«Двери заклинило, вылезали через окно»

На месте одного из прилетов в частном секторе продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Владелец полностью разрушенного дома вспоминает, что удар был внезапным, а после взрыва здание мгновенно охватило пламя.

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Из-за деформации стен выход из помещения заблокировало. Мужчина не растерялся, разбил окно и на руках вынес свою травмированную жену на улицу. Женщину госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Есть погибшая, ранены дети

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ночной налет «Шахедов» привел к жертвам среди гражданского населения.

В результате террористической атаки РФ одна женщина погибла. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести — среди пострадавших есть 11-летний мальчик.

На местах попаданий продолжают работать экстренные службы, спасатели и волонтеры. Специалисты фиксируют разрушение и оказывают психологическую помощь пострадавшим горожанам.

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Напомним, накануне российские оккупационные войска атаковали частное домовладение в одном из районов Запорожья, в результате чего вспыхнул пожар, а два человека получили ранения.

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