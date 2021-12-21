Вынесла почти 200 тысяч: в Польше уборщица из Украины систематически грабила квартиры

Вынесла почти 200 тысяч: в Польше уборщица из Украины систематически грабила квартиры

Следователи проверяют пять эпизодов воровства, к которым может быть причастна женщина.

В Варшаве правоохранители задержали украинку, подозреваемую в нескольких кражах. У своих работодателей она похищала деньги и золотые украшения.

Об этом пишет издание "In Poland".

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Как стало известно, 30-летнюю украинку подозревают в том, что во время уборки в квартире она украла семейные ценности: золотые браслеты, сережки, кольца. В общей сложности женщина нанесла ущерб в размере 30 тысяч злотых (почти 200 тысяч гривен).

Впоследствии копы выяснили, что ранее женщина обчистила и другую квартиру. Из нее она вынесла украшения, мелкую технику и деньги.

Подозреваемую в совершении преступлений задержали. Следователи проверяют еще три эпизода краж, к которым может быть причастна женщина. За это ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что в Польше украинцу местные жители вернули потерянные деньги.

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