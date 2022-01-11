Вынесли деньги и золотую цепочку: в Одесской области бывшие ученики ограбили учителя

Вынесли деньги и золотую цепочку: в Одесской области бывшие ученики ограбили учителя

Злоумышленники хорошо знали потерпевшую и действовали слаженно.

В одном из сел Татарбунарской общины злоумышленники разбили стекло на двери и проникли в дом, ударили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и золотую цепочку.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники – это бывшие ученики, педагога, которую ограбили. Они имела также сообщника — 29-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. Их совмещала родственница подростков и желание легкой наживы.

Теперь всем фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, в Закарпатской области зять нашел мертвой свою тещу. Полиция установила, что женщина была убита во время ограбления.

А в Одесской области в рождественскую ночь произошло ужасное убийство. Семейная ссора закончилась трагедией.

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