Выносили даже турники и спортивноые снаряды: оккупанты на Харьковщине перед бегством ограбили украинские школы

Они захватили с собой телефоны, ноутбуки, технику и генераторы мирных жителей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления ВСУ оккупанты пытаются бежать вглубь временно захваченных территорий или в Россию через Белгород.

"Во время побега рашисты занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды. В одном из сел рашисты похитили автобус".. В нем обнаружено 36 тел оккупантов", — сообщили в разведке.

В ГУР Минобороны добавляют, что оккупанты из "ДНР" совершили маршкидок из Харьковщины на 60 км от города Изюм из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.

Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов.

Напомним, что кафиры утром обстреляли одну из общин Сумской области: зафиксировано 25 прилетов.

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