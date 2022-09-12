Выносили даже турники и спортивноые снаряды: оккупанты на Харьковщине перед бегством ограбили украинские школы

В Харьковской области оккупанты перед бегством решили ограбить населенные пункты Украины.
Они захватили с собой телефоны, ноутбуки, технику и генераторы мирных жителей.
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления ВСУ оккупанты пытаются бежать вглубь временно захваченных территорий или в Россию через Белгород.
"Во время побега рашисты занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды. В одном из сел рашисты похитили автобус".. В нем обнаружено 36 тел оккупантов", — сообщили в разведке.
В ГУР Минобороны добавляют, что оккупанты из "ДНР" совершили маршкидок из Харьковщины на 60 км от города Изюм из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.
Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов.
Напомним, что кафиры утром обстреляли одну из общин Сумской области: зафиксировано 25 прилетов.
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