Выносят чайники, телевизоры и холодильники: оккупанты готовятся к бегству из Энергодара.

На Запорожье во временно захваченном Энергодаре российские оккупанты готовятся к бегству. Они массово грабят отели, вывозя оттуда имущество.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Также читайте Президент "Энергоатома" взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС

"Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество. Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что мародерством и грабежами россияне выполняют приказ Путина о введении военного положения на захваченных территориях Украины.

Напомним, что в Луганскую область прибыла очередная партия свежемобилизованных россиян. Зафиксированы многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что многие из них имеют тюремное прошлое.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Энергодар, из-за чего город оказался частично без света и воды.

Ранее на ЗАЭС оккупанты отключили все 6 энергоблоков. Они постоянно терроризируют персонал атомной станции и семьи работников.

Читайте также: