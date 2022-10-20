Выносят чайники, телевизоры и холодильники: оккупанты готовятся к бегству из Энергодара.

Российские оккупанты готовятся бежать из Энергодара.
На Запорожье во временно захваченном Энергодаре российские оккупанты готовятся к бегству. Они массово грабят отели, вывозя оттуда имущество.
Об этом сообщает "Энергоатом".
"Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество. Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи", — говорится в сообщении.
В Энергоатоме отметили, что мародерством и грабежами россияне выполняют приказ Путина о введении военного положения на захваченных территориях Украины.
Напомним, что в Луганскую область прибыла очередная партия свежемобилизованных россиян. Зафиксированы многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что многие из них имеют тюремное прошлое.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Энергодар, из-за чего город оказался частично без света и воды.
Ранее на ЗАЭС оккупанты отключили все 6 энергоблоков. Они постоянно терроризируют персонал атомной станции и семьи работников.
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