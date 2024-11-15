Вынуждал подчиненных строить ему дома: на Днепропетровщине разоблачили командира воинской части

Ему уже избрали меру пресечения.

На Днепропетровщине разоблачен командир воинской части, который вместо исполнения служебных обязанностей заставлял подчиненных строить ему дома.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подполковник в течение 2022-2024 годов использовал военнослужащих для строительства двухэтажных домов из фундамента, в том числе с обустройством территории.

"За время фактического отсутствия на военной службе привлеченным к строительным работам пяти военнослужащим выплачено более 2,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали командира, проведя 12 обысков в его доме и на службе. Изъяты документы, подтверждающие начисление зарплат и организацию строительства. Командир воинской части сообщен о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, а суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, на Полтавщине у чиновника Госказначейства обнаружили "наследство" на десятки миллионов долларов

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