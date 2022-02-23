Вынуждал смотреть на секс с мамой: на Буковине отчим 4 года развращал и пытался изнасиловать падчерицу

Вынуждал смотреть на секс с мамой: на Буковине отчим 4 года развращал и пытался изнасиловать падчерицу

Девочка с 6,5 лет страдала от физического, сексуального и морального насилия.

В Черновицкой области приговорили к 10 годам лишения свободы 48-летнего мужчину за развращение и попытки изнасиловать малолетнюю падчерицу. Мужчина в течение 4 лет пытался удовлетворить сексуальное пристрастие с дочерью своей сожительницы, как естественным, так и неестественным путем.

Об этом сообщили в Черновицком апелляционном суде.

Мужчина неоднократно пытался вступить с ребенком в сексуальный контакт, но каждый раз не доводил эти попытки до конца, ведь в комнату заходила мама девочки.

"И тогда малолетний ребенок, находясь под давлением, вызванным угрозами мужчины выгнать его вместе с братом и мамой из дома, вынужден был оставаться в комнате со взрослыми и смотреть, как они вступают в половую связь", — говорится в сообщении.

Кроме этого часто пьяный обидчик совершал в отношении девочки развратные действия, избивал ее и запугивал.

"Девочке было три года, когда мама начала проживать с мужчиной в его доме, а она со старшим на 2 года братом оставалась в приюте. Сначала взрослые брали ее к себе на выходные, а когда ей исполнилось девять лет – забрали совсем", — говорится в сообщении.

Как стало известно впоследствии, от систематического физического, сексуального и морального насилия девочка страдала еще с лета 2016 года, с тех пор, как ей было шесть с половиной лет и длилось следующих четыре года.

О том, что происходит дома, ребенок никому не рассказывал, пока в прошлом году не решился поделиться с практическим психологом Центра социально-психологической реабилитации детей, куда девочка с братом попали, как дети, лишенные родительской опеки. Тогда решался вопрос лишения родительских прав их биологического отца.

Как только работники Цента узнали об этом, немедленно обратились в полицию.

На основании собранных доказательств и предоставленных потерпевшей и свидетелями показаний, суд вынес приговор, согласно которому признал мужчину виновным в развращении малолетней, совершенном членом семьи и в повторном незаконченном покушении на изнасилование.

Обвиняемый не признал своей вины, утверждал, что дети клеветают и обжаловал приговор в апелляционном суде, в результате его приговорили к 10 годам лишения свободы.

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