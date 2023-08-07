Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вынуждал солдат строить себе дом: суд избрал военкому из Закарпатья меру пресечения

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вынуждал солдат строить себе дом: суд избрал военкому из Закарпатья меру пресечения

Военкому из Закарпатья, который использовал солдат на своем строительстве, избрали меру пресечения / Фото: Офис Генерального прокурора

Руководителя ТЦК и СП подозревают в превышении служебных полномочий.

Лычаковский райсуд Львова 7 августа избрал главе Ужгородского районного ТЦК и СП из Закарпатья меру пресечения: военкома подозревают в использовании солдат для строительства собственного дома.

Об этом сообщает "Суспильне"

Так, мера пресечения для военкома предусматривает два месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 805 тыс. грн.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", – сообщил во время заседания судья Роман Грицко.

Напомним, 2 августа на Закарпатье правоохранители задержали главу районного ТЦК и СП по подозрению в превышении служебных полномочий. Военком заставлял подчиненных строить ему дом, земельный участок для которого он приобрел во время войны и оформил на родственника. Во время обысков у военкома нашли символику СССР и золотой слиток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пророссийский военком "припахал" солдат на строительство своего поместья!"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
379
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация