Вынуждал солдат строить себе дом: суд избрал военкому из Закарпатья меру пресечения

Лычаковский райсуд Львова 7 августа избрал главе Ужгородского районного ТЦК и СП из Закарпатья меру пресечения: военкома подозревают в использовании солдат для строительства собственного дома.

Об этом сообщает "Суспильне"

Так, мера пресечения для военкома предусматривает два месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 805 тыс. грн.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", – сообщил во время заседания судья Роман Грицко.

Напомним, 2 августа на Закарпатье правоохранители задержали главу районного ТЦК и СП по подозрению в превышении служебных полномочий. Военком заставлял подчиненных строить ему дом, земельный участок для которого он приобрел во время войны и оформил на родственника. Во время обысков у военкома нашли символику СССР и золотой слиток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пророссийский военком "припахал" солдат на строительство своего поместья!"

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