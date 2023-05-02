Вынуждал солдат вырубать деревья: на Прикарпатье командир части провернул аферу на 4,4 млн грн

Командир воинской части на Прикарпатье заставлял подчиненных рубить деревья в заказнике.

Командира воинской части в Ивано-Франковской области будут судить за вырубку деревьев в заказнике на 4,4 млн грн.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, должностное лицо без каких-либо разрешительных документов организовало силами подчиненных незаконную вырубку более 90 деревьев на территории заказника местного значения "Черный лес", граничащего с воинской частью.

Установлено, что незаконная вырубка леса производилась с целью обеспечения хозяйственных нужд указанного военного формирования.

"В результате таких действий окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4,4 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В суд направлен обвинительный акт в отношении командира воинской части по факту превышения военным должностным лицом власти и служебных полномочий и незаконной порубки леса (ч.5 ст.426-1, ч.4 ст.246 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

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