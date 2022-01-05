Вынуждал вырезать ножом: в Хмельницкой области мужчина убил знакомого из-за татуировки

Мужчина разозлился, что у его знакомого оказались папы, которые он не имел права набивать.

В Хмельницком горрайонный суд вынес приговор 31-летнему жителю Красилова, который до смерти избил своего знакомого из-за татуировки.

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Об этом сообщает областная прокуратура Хмельницкой области.

Отмечается, что молодого человека обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Трагедия произошла в январе прошлого года. Между двумя выпивавшими знакомыми возник спор из-за татуировки.

"Осужденный приказал потерпевшему взять нож и срезать со своего тела татуировки, которые, по его убеждению, вправе носить только тот, кто сидел в тюрьме. Получив отказ, обидчик напал на друга с кулаками, а когда тот упал – бил ногами. Бил, пока его не остановили", – рассказывают в прокуратуре

Полтора суток избитый мужчина находился дома. В результате полученных травм он скончался.

За совершенное преступление обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что в Мариуполе нетрезвый посетитель бара "Пьяная вишня" устроил скандал из- за украинского языка. Ему не понравилось, как к нему обратилась бармен.

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