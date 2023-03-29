Заставляла "работать" несовершеннолетних: в Харькове задержали сутенершу (видео)

В Харькове разоблачили сутенершу, которая заставила заниматься проституцией несовершеннолетних. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"С целью реализации преступного плана – предоставление услуг сексуального характера мужчинам за денежное вознаграждение, 23-летняя харьковчанка арендовала две соседние квартиры и вовлекла в занятие проституцией 6 человек, среди которых несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

Во время обысков у женщины изъяли устройства, деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Ей сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Нарушительнице грозит 5-10 лет лишения свободы. Идет досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области правоохранители задержали женщину, которая открыла публичный дом. Она использовала уязвимое состояние девушек, оказавшихся в затруднительном материальном положении, и, шантажируя их, заставляла работать.