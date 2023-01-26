"Вынужден повторить для тех, кто плохо услышал": Зеленский сделал заявление о выезде депутатов за границу

Глава государства подчеркнул, что любой выезд за границу государственных чиновников должен быть согласно соответствующему решению СНБО.

Об этом говорилось в обращении президента Украины Владимира Зеленского 26 января.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местных властей и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели", — заявил Зеленский

Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

Добавим, что народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на "запланированную встречу в четырехзвездочном отеле".

Ранее сотрудница прессслужбы Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал с отпуском в Париже во время войны.

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