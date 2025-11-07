- Дата публикации
Вынужденные отключения света по всей стране: "Укрэнерго" обнародовало графики на 8 ноября
Из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак «Укрэнерго» ввело графики отключений во всех регионах, которые будут действовать в течение 13 часов.
Отключение света по всей Украине – это вынужденный шаг, который будет введен в субботу, 8 ноября. Причиной такого решения является значительный дефицит в энергосистеме, возникший в результате постоянных массированных ракетно-дроновых атак россиян на украинские энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Когда и для кого будут действовать ограничения
"Укрэнерго" анонсировало применение двух основных видов графиков: Графиков почасовых отключений для бытовых потребителей и Графиков ограничения мощности для промышленных предприятий.
Графики почасовых отключений:
Время действия: С 08:00 до 21:00.
Объем: От 1 до 2 очередей одновременно.
Это означает, что в течение 13 часов бытовые потребители во всех регионах Украины столкнутся с периодическим отключением электроснабжения.
Графики ограничения мощности:
Время действия: С 07:00 до 22:00.
Назначение: будут применяться для промышленных потребителей.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывали в Укрэнерго.
Энергетики также предупредили, что время и объем применения ограничений может изменяться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.
