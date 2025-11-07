ТСН в социальных сетях

Вынужденные отключения света по всей стране: "Укрэнерго" обнародовало графики на 8 ноября

Из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак «Укрэнерго» ввело графики отключений во всех регионах, которые будут действовать в течение 13 часов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Игнатюк Татьяна Игнатюк
Отключение света

Отключение света 8 ноября введено по всей Украине / © ТСН

Отключение света по всей Украине – это вынужденный шаг, который будет введен в субботу, 8 ноября. Причиной такого решения является значительный дефицит в энергосистеме, возникший в результате постоянных массированных ракетно-дроновых атак россиян на украинские энергообъекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Когда и для кого будут действовать ограничения

"Укрэнерго" анонсировало применение двух основных видов графиков: Графиков почасовых отключений для бытовых потребителей и Графиков ограничения мощности для промышленных предприятий.

Графики почасовых отключений:

  • Время действия: С 08:00 до 21:00.

  • Объем: От 1 до 2 очередей одновременно.

Это означает, что в течение 13 часов бытовые потребители во всех регионах Украины столкнутся с периодическим отключением электроснабжения.

Графики ограничения мощности:

  • Время действия: С 07:00 до 22:00.

  • Назначение: будут применяться для промышленных потребителей.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывали в Укрэнерго.

Энергетики также предупредили, что время и объем применения ограничений может изменяться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.

Напомним, в Раде ответили, удастся ли РФ погрузить Украину в тотальную тьму . Нардеп от «Слуги народа» Сергей Нагорняк уверяет, что масштабного апокалипсиса со светом, который стремится достичь Россия, не будет.

