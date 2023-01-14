"Вынужденный шаг": в Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетных атак

Сегодня, 14 января, в Киеве, Киевской и Одесской областях задействовали экстренные отключения электроснабжения из-за угрозы ракетных атак по объектам инфраструктуры.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила об этом в Telegram.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут целей", — прокомментировала пресс-служба.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Facebook подтвердила, что 14 января Россия повредила объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на 12 часов потребление электроэнергии оказалось ниже, чем днем ранее, из-за повышения температуры воздуха и выходного, энергетики по-прежнему фиксируют в дефиците мощности, который особенно ощущается утром и вечерами.

"Ко всем областям доведены лимиты потребления, действующие в течение всех суток — с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", — заявили в "Укрэнерго".

Компания пояснила, что каждый оператор системы распределения составляет графики плановых отключений света, чтобы балансировать потребление энергии, удерживая его на определенном уровне. Превышение лимита чревато возникновением аварий в энергосистеме, а для предотвращения их применяют экстренные отключения.

На фоне очередной массированной атаки россиян в Херсоне, Черкасской и Житомирской областях начались аварийные отключения света. Также аналогичные мероприятия ввели и в Лозовской общине Харьковской области – там полностью выключили свет.

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