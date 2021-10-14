Вынуждены идти в город, чтобы прокормиться: в Виннице фиксируют нашествие лис

Животных снимают на улицах и вблизи многоэтажек.
В Виннице нашествие лис. Несколько дней подряд горожане снимают на камеру прямо в центре города молодых животных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как у многоэтажек, так и по дороге.
В лесном хозяйстве говорят, нашествие лис — это большая проблема. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться.
Людей призывают ни в коем случае не подходить близко и не кормить, ведь лисы — это самые распространители бешенства.
Напомним, что в Запорожье зафиксировали нашествие черепах. Огромную колонию "Тортилла" сняли посетители центрального парка отдыха, а видео выложили в Сети.