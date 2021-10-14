Вынуждены идти в город, чтобы прокормиться: в Виннице фиксируют нашествие лис

Вынуждены идти в город, чтобы прокормиться: в Виннице фиксируют нашествие лис

Животных снимают на улицах и вблизи многоэтажек.

В Виннице нашествие лис. Несколько дней подряд горожане снимают на камеру прямо в центре города молодых животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как у многоэтажек, так и по дороге.

В лесном хозяйстве говорят, нашествие лис — это большая проблема. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться.

Людей призывают ни в коем случае не подходить близко и не кормить, ведь лисы — это самые распространители бешенства.

Новости Украины: в центре Винницы несколько дней подряд фиксируют лис

Напомним, что в Запорожье зафиксировали нашествие черепах. Огромную колонию "Тортилла" сняли посетители центрального парка отдыха, а видео выложили в Сети.

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